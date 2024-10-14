В РПЦ идею ввести налог на бездетность назвали провокацией
По мнению Русской православной церкви, предложения о введении налога на бездетность являются провокацией, направленной на то, чтобы помешать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению председателя патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, активность некоторых общественных деятелей работает на ослабление суверенитета России, что подтверждает правильность усилий российского общества по самозащите от деструктивных идеологий и субкультур.
В Госдуму ранее внесли законопроект о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри. Второй законопроект предлагает запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кино и рекламе. Ожидается, что проекты будут рассмотрены в октябре.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что такой налог уже существовал в советское время. По его словам, эта инициатива не повлияет на рождаемость.
Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не касается личного решения женщины о рождении ребенка. По его словам, законопроект направлен на пресечение деструктивного контента, который может повлиять на решение о рождении детей.
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