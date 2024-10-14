Володин о вступлении Сербии в БРИКС: «Это перспектива и гарантия многополярного мира»
Желание Сербии вступить в объединение БРИКС показывает миру, что Евросоюз перестает быть партнером для страны. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
— Сербия намерена присоединиться к БРИКС. Такой вариант рассматривается ею как альтернатива Евросоюзу, так как страна не видит в ЕС партнера, — подчеркнул он. — Все больше стран понимают, что БРИКС — это перспектива и гарантия многополярного мира.
Володин добавил, что в рамках объединения участников и наблюдателей не подвергают шантажу и не выдвигают абсурдных условий для сотрудничества. Кроме того, в отличие от Европейского союза, в этой организации не вмешиваются в суверенные дела других стран.
Накануне вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что БРИКС становится реальной альтернативой ЕС. Он напомнил, что страна примет участие в октябрьском саммите.
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