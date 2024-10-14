Володин о вступлении Сербии в БРИКС: «Это перспектива и гарантия многополярного мира»

Желание Сербии вступить в объединение БРИКС показывает миру, что Евросоюз перестает быть партнером для страны. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Сербия намерена присоединиться к БРИКС. Такой вариант рассматривается ею как альтернатива Евросоюзу, так как страна не видит в ЕС партнера, — подчеркнул он. — Все больше стран понимают, что БРИКС — это перспектива и гарантия многополярного мира.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин: «БРИКС становится реальной альтернативой ЕС». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Володин добавил, что в рамках объединения участников и наблюдателей не подвергают шантажу и не выдвигают абсурдных условий для сотрудничества. Кроме того, в отличие от Европейского союза, в этой организации не вмешиваются в суверенные дела других стран.

Накануне вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что БРИКС становится реальной альтернативой ЕС. Он напомнил, что страна примет участие в октябрьском саммите.

Олег Исаков