Вице-премьер Сербии Вулин заявил, что БРИКС становится реальной альтернативой ЕС

Фото: Мария Зверева

Сербия рассматривает присоединение к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в ЕС. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна примет участие в саммите БРИКС. Он также отметил, что многие государства проявляют интерес к вступлению в это объединение, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. Вулин считает, что Сербия разделяет эту точку зрения, БРИКС становится реальной альтернативой Европейскому союзу.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич ранее получил приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 23—24 октября. Вучич пока не принял решение о поездке из-за плотного графика в октябре, в том числе из-за участия в Генеральной Ассамблее ООН.



Дарья Пузикова