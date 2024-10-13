В Уфе задержали мужчину, устроившего взрыв газа в многоквартирном жилом доме

В Уфе задержали мужчину, устроившего хлопок газа в своей квартире, чтобы убить соседа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по Башкирии.

По версии следствия, задержанный негативно относился к своему соседу и решил его убить. Для этого он снял заглушку с газовой трубы, установленную газовой спецслужбой из-за неуплаты коммунальных услуг, и пустил газ в свою квартиру. К утру помещение наполнилось веществом, что привело к взрыву.



На данный момент против мужчины возбуждено уголовное дело в покушении на убийство и повреждении имущества.

Напомним, в многоквартирном жилом доме Уфы произошел взрыв бытового газа, что привело к возгоранию. Жильцов дома эвакуировали. В пункт временного размещения перевезли пять семей. В результате инцидента 66-летний мужчина получил ожоги, а 31-летняя женщина — осколочное ранение.



Дарья Пузикова