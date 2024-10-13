В многоквартирном жилом доме в Уфе взорвался газ, есть пострадавшие

В Уфе в многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа, что привело к возгоранию. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкортостана.

ЧП зафиксировали на улице Ладыгина. 20 жителей смогли самостоятельно покинуть свои дома. В результате инцидента 66-летний мужчина получил ожоги, а 31-летняя женщина — осколочное ранение.

На месте работают 64 сотрудника и 21 единица техники.



Дарья Пузикова