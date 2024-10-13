Президент Турции планирует переговоры с главами России, Китая и Индии на саммите БРИКС

Фото: Максим Платонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık.

Ранее Эрдоган сравнил БРИКС с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По его мнению, участие Турции в подобных организациях не означает ее отказ от обязательств в рамках НАТО, отметили в газете.

Напомним, главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону договорились о проведении отдельной встречи на саммите. Кроме того, Турция официально подала заявку на вступление в организацию. Этот вопрос планируется обсудить непосредственно на встрече в Казани.



Дарья Пузикова