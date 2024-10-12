Умер бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд
Бывший первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет.
Об этом сообщило издание Associated News со ссылкой на нынешнего первого министра Шотландии Анаса Сарвара, который подтвердил смерть политика.
— Салмонд был «центральной фигурой шотландской политики более трех десятилетий», — сказано в сообщении издания.
В 2014 году он возглавлял кампанию за независимость Шотландии на референдуме, но потерпел поражение, набрав только 45% голосов.
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