Владимир Путин исключил Шойгу и Винер из президентского совета по развитию спорта

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе президентского Совета по развитию физической культуры и спорта.

Из него исключены секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Также из состава вышли ростовский губернатор Василий Голубев, глава Приморского края Олег Кожемяко и министр энергетики Сергей Цивилев.

В соответствии с указом, в совет войдут 11 новых членов, среди которых губернаторы регионов и руководители некоторых компаний. В марте прошлого года в состав совета, помимо Путина, входили 40 человек.

Олег Исаков