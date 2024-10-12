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Владимир Путин исключил Шойгу и Винер из президентского совета по развитию спорта

18:33, 12.10.2024
Владимир Путин исключил Шойгу и Винер из президентского совета по развитию спорта
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе президентского Совета по развитию физической культуры и спорта.

Из него исключены секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Также из состава вышли ростовский губернатор Василий Голубев, глава Приморского края Олег Кожемяко и министр энергетики Сергей Цивилев.

В соответствии с указом, в совет войдут 11 новых членов, среди которых губернаторы регионов и руководители некоторых компаний. В марте прошлого года в состав совета, помимо Путина, входили 40 человек.

Олег Исаков

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