«КОС-Синтез-УОР» выиграл золотые награды студенческого турнира по водному поло

«КОС-Синтез-УОР» выиграл золотые награды студенческого турнира в Санкт-Петербурге. Финал Всероссийских студенческих соревнований по водному поло проходил с 7 по 12 октября. В нем приняли участие команды из 8 российских регионов, в том числе из Татарстана.

По ходу турнира татарстанцы одержали шесть побед в шести матчах, а в золотом финале в упорнейшей борьбе обыграли ватерполистов из Политехнического Университета Санкт-Петербурга со счетом 11:10.

Татарстан представляла команда Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, которую усилили игроки юниорской сборной республики и«КОС-Синтез-УОР».

Самый престижный индивидуальный приз по итогам соревнований получил Антон Филатов — он стал самым ценным игроком турнира.

Олег Исаков