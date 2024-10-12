Сборная Казахстана по футболу заявила о готовности провести матч с Россией

Фото: Динар Фатыхов

В Казахстане заявили о готовности сыграть со сборной России, если этого захочет главный тренер Станислав Черчесов. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

По его словам, решение о необходимости проведения матча между сборными должен принять Черчесов, только после этого начнутся переговоры о возможной организации встречи.

— У нас добрые отношения с РФС. Решение полностью на стороне Станислава Саламовича. Ему надо обновлять команду, поэтому он должен сделать заявку о том, что нам нужна игра. Если ему будет нужна игра, мы будем вести переговоры, — сказал Барменкулов.

Сборная России осталась без соперников на октябрьский сбор. Российская сторона не смогла договориться с другими национальными командами на проведение товарищеских матчей.

Главный тренер Валерий Карпин заявил, что в ноябре россияне сыграют с Сирией. Чуть позже о готовности провести товарищеский матч со сборной России ответила национальная команда Шри-Ланки.

Олег Исаков