Дети отравились в школе на Камчатке — Следком начал проверку

Фото: Татьяна Демина

Одиннадцать детей отравились в школе города Елизово на Камчатке. Как сообщило управление Роспотребнадзора по региону, причиной этому могла послужить сальмонелла.

— По предварительным результатам лабораторных исследований, в одном продукте и трех фекалиях от заболевших обнаружена Salmonella spp., — уточнили в ведомстве.

Как пишет РИА «Новости», Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Дети доставлены в медучреждение с острой кишечной инфекцией, несколько несовершеннолетних проходят амбулаторное лечение.

Олег Исаков