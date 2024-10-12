Дети отравились в школе на Камчатке — Следком начал проверку
Одиннадцать детей отравились в школе города Елизово на Камчатке. Как сообщило управление Роспотребнадзора по региону, причиной этому могла послужить сальмонелла.
— По предварительным результатам лабораторных исследований, в одном продукте и трех фекалиях от заболевших обнаружена Salmonella spp., — уточнили в ведомстве.
Как пишет РИА «Новости», Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Дети доставлены в медучреждение с острой кишечной инфекцией, несколько несовершеннолетних проходят амбулаторное лечение.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.