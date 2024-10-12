Минздрав разработал проект программы гарантий бесплатной медпомощи на ближайшие три года

Фото: Артем Дергунов

Минздрав России подготовил проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

— Программа сформирована с учетом достижения показателей проектируемого нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», — говорится в сообщении.

С помощью него планируется увеличить охват лечения для онкобольных, расширить возможности применения ИИ в нескольких областях медицины, а также поднять затраты на оказание медпомощи по базовой программе полисов ОМС.

Отмечается, что нарастят объемы оказания медпомощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста. В ведомстве добавили, что свыше 19 млн человек впервые смогут пройти комплексное обследование.

На днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что человек способен дожить и до 120 лет.

По его словам, это «заложено генетически», но для этого необходимо соблюдать определенные правила и вместе с врачами нужно заниматься профилактикой заболеваний.



Олег Исаков