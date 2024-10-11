Акции Tesla упали на 8% после презентации роботакси

Фото: Екатерина Петрова

Акции Tesla на бирже NASDAQ на утренних торгах упали на 8%. Долгожданная презентация Tesla Cybercab, которую смотрели 6 млн человек, не оправдала ожиданий инвесторов, сообщает CNBC. Аналитики отмечают, что презентация была скудной на детали и в основном делала упор на видение будущего разработки ИИ и беспилотных автомобилей. Подробностей о краткосрочных планах не было представлено, передает «Коммерсантъ».

Эксперты Barclays отметили, что Tesla не показала свою недорогую модель, запланированную к производству в 2025 году.

Аналитики Morgan Stanley также указали на отсутствие деталей и недоказанность того, что Tesla является ИИ-компанией. Презентация «не оправдала ожиданий по целому ряду моментов», в том числе «отсутствие информации об улучшениях в системе автономного вождения, стратегии вывода на рынок».

Аналитики Forrester считают, что Tesla будет очень непросто вывести Cybercab на рынок в текущем десятилетии по заявленной цене в $30 тысяч.

Рената Валеева