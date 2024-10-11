В «Салават купере» завершили реконструкцию дороги по улице Нурихана Фаттаха

В Казани завершена масштабная реконструкция улицы Нурихана Фаттаха в жилом районе «Салават купере». Проезжая часть расширена с двух до четырех полос для повышения пропускной способности, пишут в мэрии города.

Строители провели переустройство инженерных сетей и обустроили систему отвода дождевой воды для предотвращения подтоплений. Асфальт был заменен на проезжей части, тротуарах, а также была нанесена дорожная разметка. Для велосипедистов построена специальная дорожка. Для безопасности и комфорта горожан установили новые светофоры, дополнительное уличное освещение и остановочные павильоны.

В этом году на строительство и реконструкцию дорожных объектов Казани выделено 2,6 млрд рублей. В планах обновление магистралей, капитальный ремонт улиц и мостов.



Рената Валеева