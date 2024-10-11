Жаркое лето и нехватка техники подстегнули спрос на ремонт в Казани

Фото: Максим Платонов

В Казани наблюдается стабильно высокий спрос на ремонт бытовой техники. Казанцы чаще всего обращаются к специалистам для ремонта мобильных телефонов, стиральных и сушильных машин, а также телевизоров.

Аналитики «Авито Услуг» заметили, что в 2024 году значительно вырос спрос на ремонт кондиционеров и вентиляции. Это связано с аномально жарким летом и уменьшением доступности некоторых брендов на рынке.

За год спрос на ремонт посудомоечных машин увеличился в три раза.

Также казанцы стали чаще искать мастеров по ремонту мобильных телефонов, так как современные модели долговечнее и дешевле отремонтировать, чем купить новые.

В сентябре 2024 года резко вырос спрос на ремонт газовых котлов и водонагревателей. Эксперты объясняют это наступлением холодной погоды и необходимостью провести профилактику и ремонт отопительного оборудования осенью.

Также в сентябре 2024 года повысился спрос на ремонт варочных панелей и духовок.

Рената Валеева