В Татарстане планируют восстановить часть древнего города Ошель за 1,2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В Камско-Устьинском районе Татарстана планируется воссоздание части древнего города Ошель, чтобы в будущем принимать туристов. Для реализации проекта планируется привлечь около 1,2 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ Волга-Урал».

Сырный завод уже подготовил эскизный проект, провел оценку туристического потока, разработал предварительную финансовую модель и другое, сообщил директор сырного завода «Камамбер» Алмаз Насыров на «Муниципальном часе».

Новый туристический объект расположится на участке площадью 50 тыс. кв. м, недалеко от административного центра района. На территории древнего города планируется создать кемпинг, ресторан и банный комплекс.

Ошель — город, основанный булгарами в X веке, однако в XIII веке, во время военных походов владимирского князя Святослава, он был сожжен и больше не восстанавливался.

Дарья Пузикова