Минобороны России создало центр для развития беспилотных технологий

Фото: Максим Кокунин

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал центр «Рубикон» и дал поручение сформировать пять отрядов для работы в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Центр, сформированный в августе 2024 года на базе подразделения беспилотной авиации, занимается подготовкой инструкторов по БПЛА, разработкой и внедрением робототехнических комплексов, а также изучением влияния FPV-дронов на здоровье военнослужащих.

Белоусов поручил центру «Рубикон» сформировать пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок, задействованных в зоне СВО, а также обеспечить в кратчайшие сроки подготовку специалистов боевых расчетов и подразделений обеспечения.

Напомним, что к 2030 году в России появится 241 площадка для приема и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), из них 49 будут размещены на территории аэродромов. Совокупно на создание этих зон будет направлено около 5 млрд рублей из федерального бюджета.



Анастасия Фартыгина