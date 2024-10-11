Форвард «Трактора» Ткачев высказался о возможном возвращении в «Ак Барс»

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев ответил на вопрос о возможном возвращении в «Ак Барс». Воспитанник казанского хоккея не исключает такого перехода в будущем.

— Возвращение в «Ак Барс»? Не исключаю. В жизни все возможно. Могу сказать, что никаких разговоров не было, нет и, скорее всего, не будет по окончанию моего контракта. Я игрок «Трактора», поэтому будет правильнее вести переговоры только с этим клубом, если будет заинтересованность, — сказал хоккеист.

Владимир Ткачев начинал карьеру в «Ак Барсе» на взрослом уровне. Нападающий провел за казанскую команду восемь сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Хоккеист был обменян в ярославский «Локомотив» в 2019 году.

Ткачев в нынешнем сезоне является капитаном челябинского «Трактора». В текущем чемпионате форвард набрал 5 (3+2) очков в 13 матчах.

Зульфат Шафигуллин