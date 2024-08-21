В Иране завершили расследование гибели президента Раиси, причиной назвали несчастный случай

Расследование гибели президента Ирана в результате крушения вертолета завершено. По словам источника в иранских спецслужбах, это был несчастный случай, пишет ТАСС.

Вертолет не смог набрать нужную высоту из-за превышения числа пассажиров и врезался в поверхность горы. Источник сообщил, что на борту вертолета было на два человека больше, чем предписано протоколами безопасности. Пилот заметил туман и попытался вывести вертолет на нужную высоту, но мощности не хватило. В условиях ограниченной видимости из-за тумана произошло столкновение с горой.

Спецслужбы Ирана допросили по делу о крушении вертолета 30 тыс. человек. Результаты проверки также указывают на отсутствие человеческого фактора, подозрительных факторов не выявлено.

Напомним, Раиси погиб в мае при падении вертолета. Вместе с ним на борту вертолета находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Рената Валеева