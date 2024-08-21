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Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере Агаларова перед матчем с «Рубином»

17:16, 21.08.2024
Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере Агаларова перед матчем с «Рубином»
Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов стал игроком махачкалинского «Динамо». О переходе футболиста сообщает пресс-служба клуба из Дагестана.

За махачкалинский клуб нападающий будет выступать под 25-м игровым номером. По некоторым данным, трансфер игрока мог обойтись в 400 тысяч евро.

Агаларов становился лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22. С 2022 года нападающий выступал за грозненский «Ахмат».

В нынешнем сезоне Агаларов провел за чеченский клуб 3 матча и не отметился результативными действиями.

23 августа махачкалинское «Динамо» сыграет в Казани против «Рубина» в рамках 6-го тура РПЛ.

Зульфат Шафигуллин

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