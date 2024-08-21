«Матч ТВ» начнет показывать чемпионат Сербии по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Федеральный телеканал «Матч ТВ» получил права на показ матчей Сербской футбольной Суперлиги. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

Контракт на трансляции матчей чемпионата Сербии по футболу подписан на 3 сезона.

— Наши страны связывают тесные братские узы, в Сербии играет много известных по выступлениям в РПЛ футболистов, а товарищеские матчи между командами собирают аншлаги как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Ну и, конечно, чего только стоит дерби между «Црвеной Звездой» и «Партизаном»!» — написал Тащин.

«Матч ТВ» владеет правами на показ чемпионатов России, Италии, Испании и Германии. Ранее телеканал потерял лицензию на трансляции матчей Лиги чемпионов и остальных европейских еврокубков.



Зульфат Шафигуллин