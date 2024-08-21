Туктамышева предложила провести турнир для завершивших карьеру фигуристок

Фото: Динар Фатыхов

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева предложила организовать турнир с участием завершивших карьеру фигуристок. Спортсменка считает, что Алина Загитова, Анна Щербакова и Евгения Медведева могли бы вернуться в фигурное катание.



— Может, Саша [Трусова] вдохновит кого-то еще на возвращение. Соберемся старой гвардией — Аня Щербакова, Саша Трусова, я, Алина Загитова, Женя Медведева — и устроим турнир любителей фигурного катания. Это было бы круто, — написала Туктамышева в своем блоге.

Загитова и Щербакова — олимпийские чемпионки по фигурному катанию. Фигуристки завершили свои выступления на официальных соревнованиях. Туктамышева приостановила карьеру в сезоне-2023/24.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова объявила о возобновлении карьеры. Фигуристка пропустила прошлый соревновательный год.

Зульфат Шафигуллин