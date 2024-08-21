В Елабуге отремонтируют пешеходные дорожки в парке «Чебурашка» за 4,6 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Елабуге отремонтируют пешеходные дорожки в парке «Чебурашка». Исполком Елабужского района Татарстана выделил на проект 4,6 млн рублей из бюджета города. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.



В результате проведенных работ будет обеспечено непрерывное, безопасное и удобное передвижение автомобилей, защита автостоянок и поддержание их технического состояния на должном уровне.



Исполнитель обязан позаботиться о сохранности зеленых насаждений, малых архитектурных форм, дорожных знаков, искусственных неровностей и люков, которые находятся в рабочей зоне, а также на прилегающей территории.

Работы будут проводиться в течение 20 рабочих дней с момента подписания контракта. Гарантийный срок — 12 месяцев с даты подписания акта приемки.

Весной этого года власти Татарстана выделили 7,2 млн рублей на содержание памятников, скверов и парков в Елабуге. Оказывать все необходимые услуги по уборке территорий будут до 30 сентября текущего года. В перечень обслуживаемых парков войдут девять объектов:

Пионерский парк;

Георгиевский парк;

парк «Чебурашка»;

парк «Гуляй»;

парк «Шишкинские пруды»;

парк «КФУ»;

Александровский парк;

парк «Три медведя»;

площадь Ленина.

Напомним, в 2019 году Елабуга получила высокие оценки за проекты реновации площади Ленина и парка «Чебурашка», но финансирования не хватало. Тогда раис республики Рустам Минниханов выделил дополнительные средства из республиканского бюджета. Парк должен был стать местом отдыха для людей разных возрастов, но работы по благоустройству парка «Чебурашка» приостановилась, а 100 млн рублей из бюджета республики «зависли». В парке уничтожили остатки старой инфраструктуры, и он стал похож на свалку строительного мусора.



Дарья Пузикова