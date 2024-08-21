Более 230 рейсов в Японии отменили и задержали из-за пропавших ножниц

Фото: Анастасия Фартыгина

Пассажиров, уже прошедших досмотр, подвергли повторному осмотру после того, как в стерильной зоне японского аэропорта «Син-Титосэ» пропали ножницы. Работники магазина, обнаружившие пропажу, забили тревогу. Об этом сообщил телеканал страны NHK.

Пропажу ножниц, которые обычно хранятся в запираемом ящике, нашли только спустя сутки. Где именно их обнаружили, не сообщается. Из-за инцидента более 230 рейсов отменили или задержали.



Анастасия Фартыгина