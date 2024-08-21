В Татарстане начался прием заявок на получение премии раиса республики — он продлится 35 дней

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня начался прием заявок на премию имени раиса Татарстана. Он продлится 35 дней — с 20 августа по 23 сентября включительно. Об этом сообщила председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева.

Премия присуждается как некоммерческим организациям, так и гражданам России за значительный многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане.

В этом году размер вознаграждения был проиндексирован указом раиса республики Рустама Минниханова. Теперь среди лауреатов-граждан или групп деятелей будут вручаться три премии по 500 тыс. рублей, а среди организаций — пять по 800 тысяч.

— Если раньше за личный вклад была премия 250 тысяч, то с этого года она по новому указу будет 500 тысяч, — сказала Валеева. — Считаю, что эти суммы наши лауреаты используют на новые проекты, они им будут нужны.

До изменений, внесенных в указ, размер вознаграждения составлял три выплаты по 250 тыс. рублей и пять — по 400 тысяч. Премия присуждается ежегодно с 2015 года. За это время награды получили 23 общественных деятеля и 34 некоммерческие организации.

Накануне исполком Казани принял решение об увеличении размера единовременной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Казани», и тем, чьи имена были занесены в Книгу почета города.

Согласно проекту, который сейчас находится на антикоррупционной проверке, лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Казани», будут выплачивать 574 713 рублей, а гражданам, организациям, учреждениям и предприятиям, занесенным в Книгу почета Казани, — 344 828 рублей.

Олег Исаков