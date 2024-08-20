Власти Казани увеличат выплаты почетным гражданам города до 574 тысяч рублей
Исполком Казани принял решение об увеличении размера единовременной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Казани», и тем, чьи имена были занесены в Книгу почета города.
После прохождения антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 26 августа, сумма возрастет в 1,5 раза.
Согласно проекту, лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Казани», будут выплачивать 574 713 рублей, а гражданам, организациям, учреждениям и предприятиям, занесенным в Книгу почета Казани — 344 828 рублей.
До этого сумма единовременного вознаграждения для почетных граждан Казани составляла 344 828 рублей, а занесенным в Книгу почета Казани — по 172 414 рублей. Их выделяют из бюджета города.
Звание было учреждено в 2005 году. Его присваивают за выдающийся вклад в развитие и процветание столицы Татарстана.
В начале августа стало известно, что такими наградами удостоят зампреда правительства России и бывшего министра архитектуры и ЖКХ Татарстана Марата Хуснуллина и управляющего МУП трест «Горводзеленхоз» Розу Заббарову.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.