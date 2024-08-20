Власти Казани увеличат выплаты почетным гражданам города до 574 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Исполком Казани принял решение об увеличении размера единовременной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Казани», и тем, чьи имена были занесены в Книгу почета города.

После прохождения антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 26 августа, сумма возрастет в 1,5 раза.



Согласно проекту, лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Казани», будут выплачивать 574 713 рублей, а гражданам, организациям, учреждениям и предприятиям, занесенным в Книгу почета Казани — 344 828 рублей.

До этого сумма единовременного вознаграждения для почетных граждан Казани составляла 344 828 рублей, а занесенным в Книгу почета Казани — по 172 414 рублей. Их выделяют из бюджета города.

Звание было учреждено в 2005 году. Его присваивают за выдающийся вклад в развитие и процветание столицы Татарстана. Максим Кокунин / realnoevremya.ru

Звание было учреждено в 2005 году. Его присваивают за выдающийся вклад в развитие и процветание столицы Татарстана.

В начале августа стало известно, что такими наградами удостоят зампреда правительства России и бывшего министра архитектуры и ЖКХ Татарстана Марата Хуснуллина и управляющего МУП трест «Горводзеленхоз» Розу Заббарову.



Олег Исаков