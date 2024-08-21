В Казани с 22 по 25 августа пройдет групповой этап Кубка Легенд по волейболу

Фото: Максим Платонов

В Казани с 22 по 25 августа пройдет групповой этап Кубка Легенд по волейболу. «Зенит-Казань» начнет сезон с домашних матчей. Казанской команде предстоит сыграть с «Локомотивом», «Факелом» и «Кузбассом».

Встречи второго этапа пройдут в Новосибирске с 29 августа по 1 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

В Кубке Легенд принимают участие восемь лучших команд чемпионата России прошедшего сезона. Всех участников первенства разделили на две группы, вторые составы участников сыграют матчи в Красноярске и Москве. В них принимают участие «Динамо», «Белогорье», питерский «Зенит» и «Енисей».

После сыгранных матчей, четыре лучшие команды выйдут в «Финал четырех». Он пройдет 5—6 октября. Кубок Легенд — 2024 посвящен памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова.

Напомним, в мае волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал победу в двух номинациях итогов сезона PARI Суперлиги. Итоги подвела Всероссийская федерация волейбола.

Разиль Самигуллин