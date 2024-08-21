Призер Олимпиады призвал не называть Чикунову победительницей олимпийских чемпионов

Фото: предоставлено Владимиром Предкиным

Серебряный призер Олимпиады-1996, тренер по плаванию Владимир Предкин высказался против того, чтобы лучшую пловчиху России Евгению Чикунову называли победительницей олимпийских чемпионов. По его словам, это не нужно прежде всего самой спортсменке.



— Женю Чикунову призвали называть победительницей олимпийских чемпионов — ребята, так нельзя! Во-первых, думаю, что самой Жене это не нужно. Да, она показала результат, превышающий олимпийские секунды, но это был другой бассейн, без должного уровня соперничества. Вполне вероятно, что Евгения выиграла бы и в Париже, она громадная умница и боец одновременно, трудяга, как ее личный тренер. Но сравнение ее секунд с олимпийскими результатами я считаю некорректным, — заявил Предкин в интервью «Реальному времени».

Чикунова летом победила на Кубке России по плаванию в Екатеринбурге, превзойдя результаты финальных заплывов Олимпиады-2024 в Париже. Она показала лучшее время, чем триумфаторы на парижских Играх, на дистанциях в 100 и 200 метров брассом.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что теперь Чикунову будут представлять победительницей олимпийских чемпионов.

Зульфат Шафигуллин