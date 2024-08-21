В Казани за сутки произошло 150 ДТП

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В Казани за прошедшие сутки зафиксировали 150 дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали только люди: водитель автомобиля наехал на самокат, а в другом случае произошло столкновение с стоячим транспортным средством. Об этом сообщает ГАИ Казани в своем телеграм-канале.



В результате проведенных проверок 4 водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, 2 водителя не имели права управлять транспортными средствами. Также в отделы полиции поступили 4 местных жителя, подозреваемых в совершении преступления.

Также Госавтоинспекция подчеркнула случай в Марий Эл на 13 км автодороги Елеево — Мари-Турек — Лопово, где произошло столкновение автомобиля «Хендай» с комбайном. В результате аварии погибли два человека.

Анастасия Фартыгина