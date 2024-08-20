«Амкал» одержал победу над московским «Велесом» в рамках второго раунда Кубка России по футболу
Медийный футбольный клуб «Амкал» одержал победу над московским «Велесом» в рамках второго раунда «Пути регионов» Кубка России по футболу. Матч завершился со счетом 2:0.
Матч прошел в подмосковном Домодедове на стадионе «Авангард». После победы «Амкал» обеспечил себе путевку в 1/64 финала первенства.
Напомним, матчи двух других медийных клубов 2drots и Broke Boys можно будет увидеть 21 и 22 августа. Они сыграют против клубов «Спартак» Кострома» и «Химик» Дзержинск» соответственно.
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