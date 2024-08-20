С половины обмолочных площадей в России аграрии собрали 78 млн тонн зерна
С половины обмолоченных площадей в России аграрии собрали более 78 млн тонн зерна. В оконченном сельхозгоду страна поставила на мировые рынки 72 млн тонн зерна, сообщает «Интерфакс».
— Уборка зерновых преодолела экватор. Собрано более 78 млн тонн, в том числе почти 63 млн тонн пшеницы, — сообщила пресс-служба Минсельхоза.
Напомним, в апреле Минсельхоз спрогнозировал, что объем сбора урожая зерновых в России в 2024 году может сократиться до 132 млн тонн по сравнению с 144,9 млн тонн в 2023 году.
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