В Казани в октябре планируют завершить первую очередь благоустройства Большого Чайкового озера
В Казани в октябре планируют завершить первую очередь благоустройства Большого Чайкового озера. После окончания периода гнездования чаек в общественном месте были начаты активные работы. До этого проводились только подготовительные мероприятия, сообщает пресс-служба Комитета внешнего благоустройства Казани.
В настоящее время идут работы на территории за перинатальным центром, от горбольницы №7 до улицы Адоратского. На новом участке планируется создать:
- пешеходные дорожки из брусчатки и плитки;
- три пирса со смотровыми площадками из деревянного настила;
- павильон в 119 кв. м с кафе и общественным туалетом;
- скамейки, урны и камеры видеонаблюдения;
- деликатное теплое освещение;
- 6 тыс. кв. м газона, 350 крупномеров и тысячи кустарников, среди них ивы Булата, Ледебура, «Шатер», «Маяк», ольха, черемуха, яблоня, калина, спирея и другие. Максимально сохраняется и существующее озеленение.
В пешеходный каркас парка также включена территория у церкви патриарха Тихона. В этом месте по договоренности с руководством будет создан общедоступный проход к парку.
В начале прошлой недели в Казани подвели предварительные итоги благоустройства общественных пространств. Из запланированных 17 объектов уже готовы шесть. На 11 объектах работы проводились за счет республиканских средств, а на остальных шести — по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
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