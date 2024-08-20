В Казани в октябре планируют завершить первую очередь благоустройства Большого Чайкового озера

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в октябре планируют завершить первую очередь благоустройства Большого Чайкового озера. После окончания периода гнездования чаек в общественном месте были начаты активные работы. До этого проводились только подготовительные мероприятия, сообщает пресс-служба Комитета внешнего благоустройства Казани.

В настоящее время идут работы на территории за перинатальным центром, от горбольницы №7 до улицы Адоратского. На новом участке планируется создать:

пешеходные дорожки из брусчатки и плитки;

три пирса со смотровыми площадками из деревянного настила;

павильон в 119 кв. м с кафе и общественным туалетом;

скамейки, урны и камеры видеонаблюдения;

деликатное теплое освещение;

6 тыс. кв. м газона, 350 крупномеров и тысячи кустарников, среди них ивы Булата, Ледебура, «Шатер», «Маяк», ольха, черемуха, яблоня, калина, спирея и другие. Максимально сохраняется и существующее озеленение.

В пешеходный каркас парка также включена территория у церкви патриарха Тихона. В этом месте по договоренности с руководством будет создан общедоступный проход к парку.

В начале прошлой недели в Казани подвели предварительные итоги благоустройства общественных пространств. Из запланированных 17 объектов уже готовы шесть. На 11 объектах работы проводились за счет республиканских средств, а на остальных шести — по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Разиль Самигуллин