Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 20 и 21 августа

Фото: Максим Платонов

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 20 и 21 августа. Сегодня на территории республики вечером прогнозируется гроза. Также под вечер ожидается сильный ветер с порывами до 15–18 м/с, сообщает Гидрометцентр региона.

Завтра в Татарстане ночью также прогнозируется гроза. Ночью и утром на территории республики ожидается туман, а днем сильные порывы ветра до 15–18 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в Татарстане в четверг и в пятницу сохранится облачная погода. Температура воздуха днем составит от 19 до 26 градусов тепла.

Разиль Самигуллин