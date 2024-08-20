Суд Москвы продлил арест последней четверке фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Ирина Плотникова

Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил срок ареста последней четверке фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Арест продлен на три месяца, а всего до 7 месяцев 27 суток, до 22 ноября 2024 года.



Напомним, Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест еще четырем фигурантам уголовного дела о теракте, произошедшем в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье.



Рената Валеева