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Суд Москвы продлил арест последней четверке фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

14:58, 20.08.2024
Суд Москвы продлил арест последней четверке фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Фото: Ирина Плотникова

Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил срок ареста последней четверке фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Арест продлен на три месяца, а всего до 7 месяцев 27 суток, до 22 ноября 2024 года.

Напомним, Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест еще четырем фигурантам уголовного дела о теракте, произошедшем в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье.

Рената Валеева

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