В центре Казани повысят плату за парковку до 130 рублей в час

Фото: Максим Платонов

В Казани повысят стоимость парковки на некоторых участках муниципальных паркингов. В центре города, на площади Свободы, ул. Театральной и ул. Пушкина, стоимость часа парковки может вырасти до 130 рублей.

На других улицах, включая Столбова, Дзержинского, Чернышевского, Муштари, Х.Такташа, Спартаковскую, Сибгата Хакима и Артема Айдинова, стоимость также планируется увеличить, но в меньшей степени. На улицах Меридианной, Чистопольской и Нигматуллина стоимость часа парковки вырастет до 50 рублей.

В то же время на некоторых участках, включая улицы Николая Ершова, Сары Садыковой и Салиха Сайдашева, стоимость парковки снизят до 30 рублей в час.

Кроме повышения стоимости, власти Казани планируют увеличить количество машино-мест на муниципальных парковках. В частности, новые парковки появятся вблизи строящегося детского парка «Елмай» на набережной Казанки, а также на территории вдоль подъездной дороги к многоуровневому подземному паркингу под площадью Султан-Галиева и на обеих сторонах ул. Хади Такташа.

В целом общее количество машино-мест муниципального паркинга Казани увеличится на 155, достигнув 9,9 тыс.

Напомним, что в Татарстане установили максимальный тариф за парковку. Размер оплаты составит 140 рублей в час. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.



Анастасия Фартыгина