Госдума предложила запретить деятельность British Council и Deutsche Welle* в России
Депутат Госдумы заявил о намерении направить в Генпрокуратуру материалы с предложением запретить деятельность в России организации British Council (Британский совет) и немецкой медиа Deutsche Welle*.
— В пакет на «выдворение» предлагаем включить среди прочих «Британский совет» (British Council), под прикрытием гуманитарных проектов осуществляющий в России разведывательную деятельность, и медиакорпорацию «Немецкая волна» (Deutsche Welle*), которая не только активно штампует информационных диверсантов, в том числе из российских журналистов, но и проводит иные антироссийские медийные акции, — цитирует заявление главы комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев РИА «Новости».
В связи с этим он предложил запретить им любую деятельность на территории страны.
Справка
*Внесена Минюстом России в список иноагентов.
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