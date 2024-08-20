Источник: Жулин и Замалтдинов поедут с «Ак Барсом» на турнир Пучкова

Фото: Динар Фатыхов

Молодые нападающие Тимофей Жулин и Радэль Замалтдинов отправятся с «Ак Барсом» на турнир имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

По данным Metaratings.ru, хоккеисты попали в список основного состава казанской команды для участия на турнире. Ранее Замалтдинов сыграл в контрольной игре против альметьевского «Нефтяника» (6:4) в Казани. Форвард отметился заброшенной шайбой.

18-летний Жулин и 19-летний Замалтдинов прошлый сезон провели в «Ирбисе» (МХЛ) и «Барсе» (ВХЛ). Клубы входят в систему казанского «Ак Барса».

Турнир имени Пучкова состоится в Санкт-Петербурге с 22 по 29 августа. В нем сыграют пять клубов — «Ак Барс», СКА, «Куньлунь», «Северсталь» и молодежная сборная России.

Зульфат Шафигуллин