В Татарстане запустили новый завод по производству полипропиленовых труб

Фото: Максим Платонов

В селе Богородское Татарстана запустили производство полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой. Завод, инвестиции в который превысили 500 млн рублей, реализовали при поддержке фонда развития промышленности (ФРП).

Гофрированные трубы используются в ЖКХ, сельском хозяйстве и строительной индустрии. Они применяются при прокладке дренажных систем, систем водоотведения ливневых и хозяйственно-бытовых, а также производственных стоков.

Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 6 тыс. тонн продукции в год. Трубы диаметром от 160 до 1 тыс. мм изготавливаются из отечественного полипропилена. Материалы нового завода уже поставляются на водоканалы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Саранска, а также используется в строительстве федеральных трасс.

Напомним, что в Нижнекамском районе Татарстана построят новый логистический хаб. В нем будут осуществлять производство, перевалку металлопроката и нерудных материалов, контейнерные перевозки, а также приемку, разгрузку и складирование грузов, поступающих железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.



Анастасия Фартыгина