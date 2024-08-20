Мотоциклистов могут обязать ставить шумоподавляющие заглушки на выхлопную систему

Фото: Динар Фатыхов

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением обязать мотоциклистов устанавливать шумоподавляющую заглушку на выхлопную систему.

Миронов указывает, что действующие правила по превышению уровня шума часто нарушаются, а размер штрафа не способствует уменьшению количества правонарушений.

— В последнее время из многих российских регионов стало поступать большое количество жалоб граждан на шум, вызванный ревущими двигателями мотоциклов. Особенно досаждают по ночам, когда один лихач своим ревом может разбудить весь район. Обращения в полицию далеко не всегда помогают, — цитируют слова Миронова РИА «Новости».

По словам Миронова, обязательное использование металлической заглушки на выхлопной системе мотоциклов позволит снизить уровень шума до 65 децибел. Ранее в России предложили увеличить штраф за превышение уровня шума на дорогах с 500 рублей до 25 тыс. рублей.

Олег Исаков