Золото побило исторический максимум: стоимость превысила 2 550 долларов за тройскую унцию

Фото: Динар Фатыхов

Впервые в истории цена на золото поднялась выше 2 550 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex. По состоянию на 11.14 мск, стоимость декабрьского фьючерса на золото выросла на 0,59% и составила 2 556,25 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро также увеличилась — на 1,4%, до 29,715 доллара за унцию, передает РИА «Новости».

Аналитики отмечают, что золото дорожает из-за напряженной ситуации в мире. Драгоценный металл считается активом-убежищем, который инвесторы покупают в периоды неопределенности.

Последний раз цена золота достигала максимума 16 августа. Сентябрьские фьючерсы на золото подорожали почти на 1,4% и торгуются выше отметки $2 493 за унцию.

Рената валеева