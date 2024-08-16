Цена золота достигла исторического максимума

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на торгах на бирже Comex цена золота достигла исторического максимума. Данный рост случился из-за сильного спроса на надежные активы. Сентябрьские фьючерсы на золото подорожали почти на 1,4% и торгуются выше отметки $2493 за унцию, сообщает «Интерфакс».

Также усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке поддерживают рынок. Ожидается, что по итогам трех заседаний американский ЦБ в совокупности снизит процентную ставку на 100 базисных пунктов с нынешнего диапазона 5,25–5,5% годовых.



— В связи с явными признаками существенного снижения процентных ставок ФРС мы повысили прогноз цены золота на конец года до $2500 за унцию с $2300 ранее, — заявил эксперт. — За тремя снижениями процентных ставок, которые мы ожидаем до конца года, вероятно, последуют еще три в первом полугодии 2025 года. Это в общей сложности на два сокращения больше, чем мы ожидали ранее, — заявил аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Карстен Фрич.

Напомним, Росприроднадзор выявил более 1,2 тыс. нарушений на 86 месторождениях. Они касаются проектных решений, учета добываемого полезного ископаемого и состояния гидротехнических сооружений. В некоторых случаях добыча золота ведется с отклонениями от норм в границах населенных пунктов.

Разиль Самигуллин