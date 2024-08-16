Новости экономики

11:14 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Цена золота достигла исторического максимума

19:06, 16.08.2024
Цена золота достигла исторического максимума
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на торгах на бирже Comex цена золота достигла исторического максимума. Данный рост случился из-за сильного спроса на надежные активы. Сентябрьские фьючерсы на золото подорожали почти на 1,4% и торгуются выше отметки $2493 за унцию, сообщает «Интерфакс».

Также усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке поддерживают рынок. Ожидается, что по итогам трех заседаний американский ЦБ в совокупности снизит процентную ставку на 100 базисных пунктов с нынешнего диапазона 5,25–5,5% годовых.

— В связи с явными признаками существенного снижения процентных ставок ФРС мы повысили прогноз цены золота на конец года до $2500 за унцию с $2300 ранее, — заявил эксперт. — За тремя снижениями процентных ставок, которые мы ожидаем до конца года, вероятно, последуют еще три в первом полугодии 2025 года. Это в общей сложности на два сокращения больше, чем мы ожидали ранее, — заявил аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Карстен Фрич.

Напомним, Росприроднадзор выявил более 1,2 тыс. нарушений на 86 месторождениях. Они касаются проектных решений, учета добываемого полезного ископаемого и состояния гидротехнических сооружений. В некоторых случаях добыча золота ведется с отклонениями от норм в границах населенных пунктов.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть600.8
  • Нижнекамскнефтехим89
  • Казаньоргсинтез97.6
  • КАМАЗ133.2
  • Нижнекамскшина52.8
  • Таттелеком0.81