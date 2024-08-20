Кадровый дефицит в Нижнекамске: не хватает полицейских и учителей

Фото: Максим Платонов

В Нижнекамске наблюдается острый кадровый дефицит, особенно в бюджетной сфере. Не хватает полицейских и учителей, что приводит к перегрузке действующих сотрудников. На 447 официально безработных в городе приходится 6,1 тыс. вакантных рабочих мест.

Для привлечения специалистов из других регионов местные власти разработали пакет мер поддержки. Врачи, переехавшие в Нижнекамск, могут претендовать на грант в 800 тыс. рублей на покупку жилья, его аренду, льготные места в детском саду и школе для детей, «подъемные» в 21 тыс. рублей, а также ежемесячную прибавку к зарплате.

Также в городе наблюдается высокий спрос на представителей рабочих профессий:

машинистов;

слесарей;

электриков;

сварщиков.

В сфере культуры успешно работает программа привлечения артистов в Нижнекамский Театр юного зрителя. За 2 года в театр пришли 11 артистов из других городов, что позволило частично решить проблему нехватки кадров. Подробнее о кадровом дефиците в Нижнекамске — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина