Истек 15-летний срок давности: почему казанский суд освободил «лидера ОПГ «Грязь»

Степанов и Вахитов. Фото: скриншот из видео Татар-информ

Накануне в Казани освободили из-под стражи сразу двух обвиняемых в тяжких преступлениях — предполагаемого лидера группировки «Грязь» Рифката Вахитова и Вячеслава Степанова, ранее судимого по делу банды «Курицинские». Суд прекратил их преследование по эпизодам убийств в связи с истечением 15-летнего срока давности, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



Так называемое дело «лидеров трех ОПС» Татарстана прекратили по всем эпизодам убийств 2001—2004 годов. Всего их в деле было три:

по версии обвинения, Сергей Берендеев из группировки «Курицинские» в июне 2001 года помог лидеру казанского ОПГ «Зининские» Альберту Фаттирахманову (объявлен в розыск, — прим. ред.) устранить лидера отколовшейся группировки Николаева. Его расстреляли на проспекте Победы в Казани;

в 2003-м, как полагают силовики, уже Виктор Курицин (ныне пожизненно осужденный) из СИЗО по мобильной связи попросил Фаттирахманова устранить одного из активистов «Курицинских» Гиматова, якобы готового сотрудничать с силовиками. По версии обвинения, Берендеев выманил жертву из дома, и тот сел в машину другого члена группировки Кириллова, в которую также подсел ныне подсудимый Олег Зубарев, захватив с собой канистру бензина и указав водителю ехать в сторону Чистополя. Недалеко от Болгара машина забуксовала, пассажиры вышли и Зубарев, как полагают в СК, МВД и прокуратуре, нанес Гиматову ряд тяжелых ножевых ранений, после чего потребовал, чтобы Кириллов отрубил убитому голову и кисти рук. Тело облили бензином и сожгли;

третьей жертвой криминальных войн следствие считает одного из лидеров группировки «Грязь» Репина, который в 2004-м хотел исключить из группировки другого лидера — Рифката Вахитова. Последний в ответ, по версии обвинения, решил устранить Репина и попросил силовой поддержки у лидера «Зининских» Фаттирахманова, он же Француз, который выступил организатором преступления — встретился в Ульяновске с объявленным на тот момент в розыск участником ОПГ «Курицинские» Вячеславом Степановым и предложил устранить Репина в Москве. Получив согласие, арендовал предполагаемому киллеру квартиру и передал оружие и данные о марке и номере автомобиля жертвы. А еще поручил своему водителю Зубареву, не осведомленному о подготовке преступления, отвезти Степанова в Москву. От Француза, по данным силовиков, Степанов узнал и о том, что Репин 29 июня за час до полуночи будет на Воробьевской набережной, прибыл в нужный часто на место и расстрелял его из двух пистолетов.

Осужденный к пожизненному Виктор Курицин. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, никто из подсудимых, кроме осужденного на пожизненное Курицина, вину в преступлениях не признавал. Однако адвокаты ходатайствовали о прекращении дела по нереабилитирующему основанию, указывая, что изначально все три эпизода возбуждались по ч. 1 ст. 105 УК РФ, срок давности по которой составляет всего 15 лет.



«По этим делам моего подзащитного и других не задерживали, не объявляли в розыск, дела были приостановлены, а в 2022-м возобновлены и квалифицированы по более тяжкому составу — часть 2 статьи 105 УК РФ. Сроки по ним истекли уже на момент возобновления», — комментирует ситуацию Вадим Максимов, адвокат Зубарева. В своем ходатайстве он настаивал на незаконности возобновления дела, привлечения его подзащитного и проведения всех следственных действий за пределами срока давности, ссылаясь при этом на позицию Конституционного суда РФ и статью 78 УК РФ.

На заседании суда трое подсудимых ходатайства своих адвокатов о прекращении преследования по убийствам поддержали, представитель прокуратуры Приволжского района Анна Буканина выступила против. Однако районный суд под председательством судьи Ильнура Гарифуллина прекратил преследование Берендеева по эпизодам убийств Николаева и Гиматова, прекратил дело против Степанова по убийству Репина, дело о подстрекательстве к убийству Гиматова в отношении лидера ОПГ «Грязь» Вахитова и эпизод этого убийства в отношении Зубарева.

Тем же постановлением судья вчера отменил арест Вахитова и Степанова, постановив освободить обоих из-под стражи в зале суда.

При этом Берендеев и Зубарев остались под стражей, с учетом оставшихся обвинений о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Заметим, что защита просила прекратить преследование и по эпизоду со взрывчаткой, указывая, что уголовная ответственность за данные действия появилась лишь спустя 10 лет после инкриминируемых деяний. В этой части доводы ходатайства суд отклонил и отложил заседание на неделю. Ожидается, что на нем будем рассматриваться ранее заявленное ходатайство защиты о рассмотрении дела коллегией присяжных.

В марте 2024-го тот же Приволжский суд вернул материалы данного дела в прокуратуру РТ, а в июне посчитал нужным направить их по подсудности в Зеленодольск. Оба раза защиты ссылалась на целый ряд доводов, включая преследование за сроком давности и «обвинение из будущего». Однако Верховный суд РТ дважды возвращал дело на рассмотрение в Приволжский суд Казани.