«Обвинение из будущего и беглый Француз»: почему суд Казани вернул прокурорам дело лидеров трех ОПГ

Судья не оценил версию силовиков о преступном союзе ОПГ «Курицинские», «Зининские» и «Грязь»

Фото: Ирина Плотникова

Весной 2005-го в Спасском районе Татарстана нашли обгоревшую голову и части одежды, топор и штыковую лопату. Спустя 19 лет под суд за это и еще два убийства отдали пятерых, включая уже осужденного к пожизненному Виктора Курицина, главаря одноименной бригады, и предполагаемого лидера группировки «Грязь». Заочно обвинение предъявлено и улетевшему в Турцию бизнесмену Альберту Фаттирахманову, он же Француз, которому СК и МВД приписывают организацию ряда убийств во главе ОПГ «Зининские». Как выяснило «Реальное время», статус свидетеля преступлений получил глава челнинской ОПГ. Вот только рассматривать это давнее дело Приволжский суд Казани отказался.

Четверо подсудимых вернулись с «зоны», пятый — на пожизненном



На предварительных слушаниях по делу лидеров трех группировок планировалось обсудить два вопроса — ходатайства подсудимых о присяжных и продление меры пресечения. Все пятеро обвиняемых — под арестом. Последним, в марте 2023-го, в СИЗО водворили Рифката Вахитова, который в 90-х сидел за вымогательство, а в начале 2000-х получил условный срок за уклонение от уплаты налогов.

За 10 месяцев до задержания Вахитова сотрудники МВД и СК пришли за другими фигурантами, считая их членами группировки «Зининские»: в июне 2022-го арестовали уже отсидевшего 8,5 года за убийство в составе банды «Курицинские» Сергея Берендеева и жителя Подмосковья Олега Зубарева, которого в 1997-м суд Москвы посадил на 11 лет за умышленные убийства. В августе в СИЗО вновь оказался безработный казанец Вячеслав Степанов, за плечами которого 12 лет «зоны», включая криминальные похождения в составе банды «Курицинские».

Первую судимость Курицин заработал еще в 1990-м — за хищение госсобственности. скрин видео Татар-информа. скрин видео Татар-информа

Заметим, сам Курицин по этому делу не задерживался, поскольку с 2012-го отбывает пожизненный срок по приговору Верховного суда Татарстана — за организацию банды, убийства и покушения. Причем на тот момент это была его третья судимость. Первую зеленодольский авторитет заработал еще в 1990-м — за хищение госсобственности его наказали тремя годами лишения свободы условно с конфискацией имущества.

Десятилетка в спецколонии «Полярная сова» заставила Виктора Курицина пересмотреть отношения с силовиками. По данным источников «Реального времени», во многом именно на его показаниях выросло новое дело по нераскрытым преступлениям 90-х. Примечательно, что проверку на «полиграфе» для этого фигуранта в СК проводили еще в апреле 2022-го, тогда как задержания начались спустя 2 месяца.

Свидетель: «Опасаясь за свою жизнь, отрубил убитому голову и кисти рук»

На заседании Приволжского райсуда Казани адвокат Вадим Максимов в защиту Олега Зубарева заявил о незаконности обвинений в адрес своего клиента и грубых процессуальных нарушениях, при которых суд не сможет вынести приговор.

В частности, Максимов сообщил — прямые свидетельские показания против Зубарева дает единственный человек — казанец Петр Кириллов, но у защиты есть основания сомневаться в их правдивости. Ведь на допросе у следователя этот свидетель рассказал, что не помнит где родился, фамилию и отчество отца не знает, сколько пробыл в детдоме после исчезновения отца не помнит. Но при этом в 2022-м рассказывает о событиях 19-летней давности, уверяя, что расчленил тело убитого и помог спрятать труп.

В СК полагают, что Виктор Курицин заказал Гиматова «Зининским», поскольку за Французом был «должок». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кириллов на предварительном следствии утверждал — 30 лет был личным водителем лидера казанской группировки «Зининские» Альберта Фаттирахманова по прозвищу Француз, и весной 2003-го тот сказал ему: нужно убить человека по просьбе Курицина, который находится в СИЗО. По версии следствия, жертвой должен был стать один из активистов «Курицинских» Марс Гиматов, поскольку до лидера данного ОПГ дошла информация, что тот готов сотрудничать с правоохранительными органами. В СК полагают, что Виктор Курицин заказал Гиматова «Зининским», поскольку за Французом был «должок» — в июне 2021-го «Курицинские» помогли ему устранить лидера расколовшейся на тот момент группирровки «Зининские» — Николаева. Его расстреляли на проспекте Победы в Казани.

Причем в 2022-м некий свидетель опознал по фото стрелка — Анатолия Кудрявцева из группировки «Зининские», однако к моменту проведения этой процедуры сам Кудрявцев был мертв уже 19 лет... Помощь «Курицинских» в устранении Николаева заключалась в обеспечении киллера оружием, считают сотрудники СК и МВД по РТ, причем по их данным в преступный сговор Виктор Курицин вступил, используя запрещенную для постояльцев СИЗО мобильную связь.

Но вернемся к заданию Француза на устранение человека по просьбе Курицина. На допросе Кириллов уверял — сразу же отказался и услышал, что исполнителем будет Зубарев, а спустя несколько дней ему поручили забрать Зубарева и отвезти, куда тот скажет. Воспринял это как обычную работу, подъехал по указанному адресу и стал ждать. Зубарев приехал на авто и пересадил к Кириллову незнакомого парня (Гиматова, которого, по версии СК, обманом выманил из дома Берендеев, другой участник ОПГ). Затем приехавший оставил свою машину, забрал из нее канистру с бензином, сел на заднее сиденье и сказал выдвигаться в сторону Чистополя. Недалеко от Болгара на размытой по весне дороге машина забуксовала, и Зубарев с незнакомцем вышли. Дальнейшие события «свидетель» Кириллов описывал так:

«Зубарев со спины обхватил парня за шею, а другой рукой стал бить его ножом в грудь и живот. Потом потребовал помочь спрятать труп, и я, опасаясь за свою жизнь, решил помочь. Вдвоем положили парня на полиэтилен, оттащили к посадке, где я, по указанию Зубарева, отрубил убитому голову и кисти рук, сложил в пакет и пошел к машине. Он в это время облил труп бензином и поджег. Немного отъехали и остановились. Я, по указанию Зубарева, выбросили кисти рук в поле, а он в это время облил бензином и поджег голову. После чего мы вернулись в Казань...»

В своем ходатайстве о возврате дела прокурору адвокат Вадим Максимов прописал и момент с «обвинением из будущего». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Показания о причастности Зубарева дает и Курицин, который не был непосредственным очевидцем убийства Гиматова, — указывал в суде адвокат Максимов. И делился предположением, что такие показания этого обвиняемого — это результат давления правоохранителей и желания самого осужденного на пожизненное «заслужить» за счет оговора возможность освобождения либо смягчения условий пожизненного наказания.

Еще жертвой криминальных войн следствие считает одного из лидеров группировки «Грязь» Репина, который в 2004-м хотел исключить из группировки другого лидера — Рифката Вахитова. Последний в ответ, как полагают силовики, решил устранить Репина и попросил силовой поддержки у Фаттирахманова — Француза, а тот согласился, но сам выступил лишь организатором — встретился в Ульяновске с участником ОПГ «Курицинские» Степановым, который в тот момент скрывался от правоохранительных органов и предложил ему совершить убийство Репина в Москве. По версии обвинения, получив согласие, Француз арендовал для Степанова квартиру в Москве и приискал оружие — пистолет-пулемет и пистолет «ТТ». А еще поручил своему водителю Зубареву, не осведомленному о подготовке преступления, отвезти Степанова в Москву.

При этом другой неизвестный следствию фигурант должен был подвезти оружие, в нужный день доставить киллера к месту планируемого убийства и обеспечить его отход. Причем Француз указал Степанову марку и номер машины жертвы, а также место на Воробьевской набережной, куда тот должен подъехать 29 июня за час до полуночи. По версии следствия, в нужный час Степанов дождался Репина и расстрелял его в одиночку из двух пистолетов, после чего скрылся с неустановленным помощником.

На какие ошибки в обвинении указал суд

В своем ходатайстве о возврате дела прокурору Максимов прописал и момент с «обвинением из будущего». По версии следствия, лидер и участники «Зининских», начиная с лета 1992-го незаконно приобретали взрывчатые устройства и вещества, которые в последующем передавали, перевозили и хранили. Речь идет о четырех взрывателях от реактивной системы залпового огня «Град», двух взрывных устройствах 30 мм и баллиститном порохе.

Адвокат отметил — несмотря на отсутствие объективных доказательств, например, отпечатков пальцев либо образцов ДНК, обвинение в незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК РФ) предъявлено и его клиенту Зубареву, который, как считают силовики, входил в состав «Зининских» недолго — с марта 2002-го по июнь 2004 года.

Вот только статья 222.1 появилась в Уголовном кодексе РФ лишь в ноябре 2014 года... Этот довод защиты был услышан судьей Маратом Муллануровым и нашел отражение в постановлении о возврате дела в прокуратуру.

При этом суд намекнул следствию, что раз на момент инкриминируемых действий не существовало одной статьи, то возможно в законодательстве РФ была иная норма, предусматривающая ответственность. Вот только следствие ее не указало, а суд не может выйти за пределы предъявленного обвинения.

К финалу следствия дела ОПГ «Курицинских» и ОПГ «Грязь» решили «поженить», сделав главным связующим звеном того самого беглого Француза — Альберта Фаттирахманова. скрин из базы розыска МВД РФ

Также судья указал силовикам на неверную квалификацию по эпизодам убийства Николаева и Гиматова. В первом случае обвинение предъявлено по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — умышленное убийство в составе группы, во втором — еще и по пункту «а», означающем убийство двух и более лиц. Согласно постановлению Приволжского райсуда, если следствие усматривает основания для объединения двух разных убийств в одно преступление, то и квалифицировать два эпизода должно как один — по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

Третьим весомым доводом для возврата дела стал факт, на который указывали все защитники. Изначально дело об убийствах Гиматова и Николаева, в которых обвиняют Курицина, Берендеева и Зубарева, расследовали отдельно, как и дело об убийстве Репина в отношении Вахитова и Степанова. А вот к финалу следствия два дела решили «поженить», сделав главным связующим звеном того самого Француза — Альберта Фаттирахманова.

Изучив фабулу обвинения, судья согласился — Курицин, Берендеев и Зубарев в совершении убийства Репина не обвиняются. Как и Степанову с Вахитовым не предъявляют убийства Николаева и Гиматова.

«Из этого следует, что Курицин, Берендеев и Зубарев не обвиняются в совершении одного или нескольких преступлений в соучастии со Степановым и Вахитовым. Таким образом к предусмотренным статьей 153 УПК РФ основаниям для соединения дел, данная совокупность не относится, — говорится в решении Приволжского суда по делу «лидеров трех ОПГ». — Обстоятельства того, что Курицин и Берендеев давали показания в отношении Степанова законным основанием для соединения дел не является».

Суд согласился с защитой, что при рассмотрении дела с участием присяжных — такое ходатайство заявлено подсудимыми — нынешняя конструкция обвинения осложнит процесс.

Беглому Французу заменили подписку о невыезде заочным арестом

Ходатайство о возврате дела поддержали обвиняемые и адвокаты, представитель прокуратуры Радиф Файзрахманов и одна из потерпевших выступили против. Суд же посчитал — вскрытые процессуальные ошибки не позволят вынести итоговое решение. Однако посчитал нужным продлить всем обвиняемым арест еще на 3 месяца.

Как выяснило «Реальное время», это постановление суда уже обжаловали адвокаты — но лишь в части продления меры пресечения.

Что до пробела на скамье подсудимых в виде того самого Француза, то, по данным МВД, Россию бизнесмен Фаттирахманов покинул еще в августе 2021 года — вылетел из Казани в Анталью и до сих пор находится в Турции. На фоне новых показаний от Курицина Француза объявили в розыск, а в 2022-м Советский райсуд Казани по ходатайству следствия вынес заочное решение о замене подписки о невыезде Фаттирахманову его же арестом. При этом данные о начале процедуры экстрадиции в суде не озвучивались.

Находясь в бегах, Альберт Фаттирахманов все еще числится председателем правления ЖСК «Ак каен» (по данным системы «СПАРК-Интерфакс»), зато в 2017—2018 годах он вышел из числа совладельцев и руководителей других организаций — агентства недвижимости «ИМФ», товарищества «Волга ЗАО Кварт» и ульяновской фирмы по оптовой торговле продуктами, напитками и табачными изделиями «Стандарт».