Туроператоры оценили влияние новых правил получения виз на въездной туризм в Россию

Фото: Максим Платонов

Правительство России внесло изменения в правила получения российской визы. Теперь претенденты должны проходить обязательное собеседование в консульстве. Туроператоры оценили, как нововведения скажутся на въездном туристическом потоке в страну. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. (АТОР)

Теперь иностранцы должны будут проходить личное собеседование в консульствах России для подтверждения цели и условия поездки. При этом иностранный гражданин при прохождении собеседования вправе предъявлять документы, подтверждающие цели его поездки.

Туроператоры утверждают, что новое правило не коснется тех, кто получает электронную визу. Этот документ уже год используют многие иностранные туристы. В августа этого года его оформили 540,9 тыс. иностранцев. Больше всего виз получили граждане Китая (254 тыс.), Саудовской Аравии (43 тыс.) и Германии (42,6 тыс.).

Однако специалисты туроператора «Интурист» утверждают, что около 20% иностранных граждан, посещающих Россию с целью туризма, сейчас используют бумажные документы.

Эксперты АТОР говорят о том, что усложнение может отпугнуть желающих приехать в Россию еще на этапе планирования путешествия.



Дарья Пузикова