В Татарстане проведут кампанию по популяризации традиционных ценностей через фильмы и форумы

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане запланировали масштабную кампанию по популяризации традиционных ценностей. В рамках этой кампании в период с 2024 по 2026 год будут созданы фильмы и печатная продукция о семейных династиях республики. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

В целом документ направлен на укрепление гражданского единства, сохранение исторической памяти и воспитание в духе уважения к традиционным ценностям как ключевому инструменту в области образования и культуры.

Помимо фильмов, для укрепления семейных ценностей планируется проведение различных мероприятий, в том числе:

празднование Международного дня семьи (15 мая);

празднование Дня семьи, любви и верности (8 июля);

проведение Всероссийского конкурса-фестиваля «Моя родословная»;

межрегиональная научно-практическая конференция «Родословные — дерево поколений».

Также планируется создание циклов теле- и радиопередач, социальных роликов, которые будут освещать культуру и традиции народов, проживающих в республике. Для усиления роли традиционных ценностей в массовом сознании также будет проведен конкурс для журналистов «Многоликая Россия».



Анастасия Фартыгина