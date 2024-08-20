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За минувшие сутки в 13 регионах России ликвидировали 39 очагов лесных пожаров

09:17, 20.08.2024
За минувшие сутки в 13 регионах России ликвидировали 39 очагов лесных пожаров
Фото: Олег Исаков / Создано с помощью нейросети Kandinsky

За прошедшие сутки в 13 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 39 очагов лесных пожаров.

Однако работы по тушению продолжаются: на 20 августа ведется борьба со 183 очагами в 10 субъектах страны, сообщает Федеральная «Авиалесоохрана».

Для помощи регионам в стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края, республик Саха (Якутия) и Тыва привлечен 1 091 работник Федеральной «Авиалесоохраны» и спецучреждений по охране лесов регионов. взято с официального канала Федерального агентства лесного хозяйства

В тушении задействованы 3 839 человек, 426 единиц техники и 16 воздушных судов. Еще 39 воздушных судов ведут авиационный мониторинг.

Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах России, а особый противопожарный режим действует уже в 59 субъектах.

Олег Исаков

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ПроисшествияОбщество

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