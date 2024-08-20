В Татарстане утвердили программу по повышению финансовой грамотности населения

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана утвердил региональную программу «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения на 2024—2026 годы». Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации республики.

Программу разработал Минобрнауки Татарстана. Ее цель — повышение уровня финграмотности и культуры среди граждан, что должно способствовать их финансовому благополучию. Программа направлена на формирование компетенций, расширение практических навыков и опыта принятия решений.

Она будет реализовываться за счет средств госпрограмм «Развитие образования и науки», «Развитие молодежной политики» и «Содействие занятости населения».

Целевые аудитории программы включают дошкольников, учеников общеобразовательных организаций, студентов ПОО и вузов, а также педагогических работников, преподавателей и административно-управленческий персонал образовательных организаций. Кроме того, она ориентирована на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, людей с ОВЗ, взрослое население, пенсионеров и людей предпенсионного возраста, волонтеров финансового просвещения и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Объем финансирования проектов в рамках программы с 2024 по 2026 год не указан.

По итогам декабрьского опроса в 2023 году 36% жителей Казани поддерживают введение занятий по финансовой грамотности для школьников. Каждого четвертого опрошенного — 27% — тревожит, что их дети не умеют делать накопления и вести учет средств. Еще 18% родителей считают, что школьники не осознают цену денег.

Рената Валеева