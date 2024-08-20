В Бурятии произошло землетрясение интенсивностью 6—7 баллов

Минувшей ночью в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение интенсивностью до 7 баллов. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 20 км от поселка Северомуйск.

Толчок был зарегистрирован в 1.19 по местному времени (20.19 мск). В центре сейсмического явления магнитуда составила от 6 до 7. В районе Северомуйска были толчки в 6 баллов, в поселке Таксимо — 4, в поселке Усть-Муя — 3.

В бурятском МЧС сообщили, что землетрясение зарегистрировано на территории Муйского района, в 12 км юго-восточнее Северомуйска. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 18 августа на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Из-за подземных толчков жители Камчатки на время покинули дома.

Рената Валеева