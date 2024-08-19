В Елабужском районе Татарстана в экопарке отравили пять лошадей

В Елабужском районе Татарстана в экопарке злоумышленники отравили пять лошадей. Чтобы добраться до загонов, им пришлось переплыть реку. Одна из пострадавших животных кобыла по кличке Лора, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Уже 4 дня она отказывается от еды и питья. Состояние четырех лошадей удалось стабилизировать, но за ними нужен постоянный уход, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас в экопарке организовано круглосуточное дежурство. По словам сотрудников, все животные легко идут на контакт с людьми, чем и воспользовались злоумышленники. Они хорошо подготовились к своему преступлению: предварительно отключили камеры видеонаблюдения. Сейчас анализы животных направлены на экспертизу, чтобы определить, каким ядом их отравили.

По факту отравления возбуждено уголовное дело. Случай стал резонансным, поэтому неравнодушные люди решили помочь пострадавшим лошадям. Сейчас идет сбор средств на медикаменты.

Разиль Самигуллин